В Узбекистане разрешили выгуливать собак раз в день

Специальная республиканская комиссия по борьбе с распространением коронавирусной инфекции уточнила порядок выгула собак в Ташкенте, Нукусе и административных центрах областей страны.



Жителям Ташкента, Нукуса и административных центров областей Узбекистана разрешено выгуливать собак не чаще одного раза в день. Соответствующее решение принято Специальной республиканской комиссией по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщили в Минюсте.



Оговорено и расстояние, на которое можно уходить от дома во время выгула питомцев, — не более 100 метров.

Напомним, в Узбекистане действует усиленный режим противодействия распространению коронавируса. В частности, с 1 апреля в столице и регионах введен режим самоизоляции, гражданам старше 65 лет запрещено покидать дома.

Для въезда и выезда любых транспортных средств (автобусов, микроавтобусов и легковых автомобилей) закрыты Ташкент, Наманган, Андижан, Самарканд, Гулистан, Алмалык, Ангрен, Янгиюль и Чирчик.

По последним данным, в стране выявлено 555 случаев заражения COVID-19. За все время распространения вируса в стране три пациента скончались, 30 выздоровели.

В мире зафиксировано уже свыше 1,35 миллиона случаев инфицирования. Умерли более 79,2 тысячи человек.