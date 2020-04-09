Роддом №6 в Ташкенте закрыт на карантин

Из-за контакта роженицы с больным с коронавирусом закрылся на карантин родильный комплекс №6 в Ташкенте. В нем остаются медперсонал, пациентки и младенцы, за их состоянием будут наблюдать в течение 14 дней.

Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»

Родительный комплекс №6 в Ташкенте закрыт на карантин, сообщил в ходе утреннего брифинга главный государственный санитарный инспектор Нурмат Атабеков.