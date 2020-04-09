» » » Роддом №6 в Ташкенте закрыт на карантин
﻿
  • 9 апрель 2020 15:15
  • 68

Роддом №6 в Ташкенте закрыт на карантин

Из-за контакта роженицы с больным с коронавирусом закрылся на карантин родильный комплекс №6 в Ташкенте. В нем остаются медперсонал, пациентки и младенцы, за их состоянием будут наблюдать в течение 14 дней.

 

 

Роддом №6 в Ташкенте закрыт на карантин

 Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»

 


Родительный комплекс №6 в Ташкенте закрыт на карантин, сообщил в ходе утреннего брифинга главный государственный санитарный инспектор Нурмат Атабеков.

 

 

«Да, это правда», — сказал Нурмат Атабеков, отвечая на вопрос, действительно ли роддом №6 закрыт с 5 апреля на карантин вместе с медицинским персоналом, роженицами и младенцами.


«У одного контактного с больной выявлен коронавирус. Весь родильный комплекс на 14 дней закрыт на карантин. За всеми роженицами, детьми и персоналом будет вестись медицинское наблюдение. В случае отсутствия симптомов по истечении этого срока карантин будет снят», — сказал главный санитарный инспектор

 

 


Похожие статьи:
﻿
В Бухаре за день число инфицированных выросло почти в 5 раз

В Бухаре за день число инфицированных выросло почти в 5 раз

Новости Узбекистана
﻿
Когда закончится карантин, сколько можно носить маску и можно ли навещать родственников, находящихся в карантине – ответы Санэпидемнадзора

Когда закончится карантин, сколько можно носить маску и можно ли навещать родственников, находящихся в карантине – ответы Санэпидемнадзора

Новости Узбекистана
﻿
В Узбекистане пациент с коронавирусом скончался от инфаркта

В Узбекистане пациент с коронавирусом скончался от инфаркта

Новости Узбекистана
﻿
Стало известно, до какого срока продлится карантин в дошкольных учреждениях

Стало известно, до какого срока продлится карантин в дошкольных учреждениях

Новости Узбекистана
﻿
Школы, вузы и детсады закрываются на карантин

Школы, вузы и детсады закрываются на карантин

Новости Узбекистана / ТОП
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика