» » » В Минвузе опровергли информацию об отмене вступительных экзаменов в вузы из-за коронавируса
﻿
  • 8 апрель 2020 21:55
  • 53

В Минвузе опровергли информацию об отмене вступительных экзаменов в вузы из-за коронавируса

В Минвузе опровергли информацию об отмене вступительных экзаменов в вузы из-за коронавирусаВ Министерстве высшего и среднего специального образования опровергли информацию об отмене вступительных экзаменов в вузы из-за коронавируса, сообщает Podrobno.uz.

 

"Сообщения в социальных сетях о приёме выпускников общеобразовательных школ и академических лицеев в 2020/2021 учебном году в вузы без экзаменов не соответствуют действительности. Министерство высшего и среднего специального образования не публиковало такой информации", – отметили в Минвузе.

 

В министерстве заявили, что в процедуру приёма не было внесено никаких изменений. Абитуриентам рекомендуется тщательно подготовиться к летним экзаменам и тестам.


Похожие статьи:
﻿
В МНО опровергли информацию о ранних каникулах в школах из-за коронавируса

В МНО опровергли информацию о ранних каникулах в школах из-за коронавируса

Новости Узбекистана
﻿
Количество вступительных экзаменов в вузы предлагают увеличить до пяти

Количество вступительных экзаменов в вузы предлагают увеличить до пяти

Новости Узбекистана
﻿
Абитуриенты смогут узнать место проведения вступительных экзаменов онлайн

Абитуриенты смогут узнать место проведения вступительных экзаменов онлайн

Новости Узбекистана / Технологии
﻿
Студентов-иностранцев освободят от вступительных экзаменов

Студентов-иностранцев освободят от вступительных экзаменов

Общество / Новости Узбекистана
﻿
Объявлены результаты вступительных тестовых экзаменов в вузы Узбекистана

Объявлены результаты вступительных тестовых экзаменов в вузы Узбекистана

Общество / Новости Узбекистана / ТОП
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика