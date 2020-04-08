В Минвузе опровергли информацию об отмене вступительных экзаменов в вузы из-за коронавируса

В Министерстве высшего и среднего специального образования опровергли информацию об отмене вступительных экзаменов в вузы из-за коронавируса, сообщает Podrobno.uz.

"Сообщения в социальных сетях о приёме выпускников общеобразовательных школ и академических лицеев в 2020/2021 учебном году в вузы без экзаменов не соответствуют действительности. Министерство высшего и среднего специального образования не публиковало такой информации", – отметили в Минвузе.

В министерстве заявили, что в процедуру приёма не было внесено никаких изменений. Абитуриентам рекомендуется тщательно подготовиться к летним экзаменам и тестам.