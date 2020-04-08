Очередные фейки в Узбекистане: лишение гражданства тех, кого сейчас тут нет

Министерство иностранных дел опровергло информацию о лишении гражданства всех узбекистанцев, кто не вернулся на родину до 10 апреля, сообщает Podrobno.uz

"В социальных сетях распространяются сообщения о том, что президент Узбекистана 31 марта провел совещание и подписал указ о возвращении всех граждан до 10 апреля, а те, кто не хочет возвращаться на родину, будут лишены гражданства Узбекистана", – отметили в министерстве.

Сейчас в Министерство иностранных дел, дипломатические представительства Узбекистана за рубежом, особенно в дипмиссии в соседних странах, поступает много обращений по данному вопросу.

"Решения президента, правительства, Республиканской специальной комиссии, связанные с важными политическими, экономическими и социальными вопросами, касающимися повседневной жизни наших граждан, размещаются в официальных информационных ресурсах. Данное сообщение не было опубликовано ни в одном официальном источнике и не соответствует действительности", – подчеркнули в МИД.

В связи с этим министерство попросило граждан перед размещением сообщений в социальных сетях сверять их с официальными ресурсами и воздержаться от распространения необоснованной информации.