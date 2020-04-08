За авто, отправленные на штрафстоянку, придется платить за каждый день до окончания карантина

Руководитель информационной службы Министерства внутренних дел Шохрух Гиясов в ходе брифинга в Ташкенте рассказал, как будет происходить оплата за штрафстоянку автомобилей, велосипедов и скутеров, конфискованных во время карантина.

"Правительство было вынуждено ввести ограничения на передвижение автомобильного транспорта. Что за этим последовало: не осознавая серьезности ситуации, горожане стали злоупотреблять доверием и стали гулять по улицам, катаясь на велосипедах. Даже воспользовавшись отсутствием автотранспорта, соревновались в автогонках на больших улицах. Люди ездили на велосипедах. После этого правительство также было вынуждено ограничить и это", – рассказал он.

Решение правительственной комиссии предоставило правоохранительным органам, Национальной гвардии и другим органам право принимать решительные меры против граждан, которые выходят на улицы в нарушение карантинных правил.

Согласно новым правилам правоохранительные органы будут:

– хранить транспортные средства нарушителей на штрафных стоянках до окончания карантина с полной оплатой ежедневной платы за транспортное средство, хранящееся на штрафстоянке;

– конфисковывать велосипеды и скутеры, принадлежащие гражданам, которые вышли на улицу без причин, хранить их в органах внутренних дел до окончания карантина, без требования ежедневной арендной оплаты. После окончания карантина можно будет прийти и забрать их с документом, подтверждающим личность;

– останавливать и предупреждать граждан, которые ходят пешком по улицам, требовать от них документы, удостоверяющие их личность, устанавливать их личность без наличия документа, доставлять их в органы внутренних дел, принимать решительные правовые меры в отношении граждан и привлекать их к ответственности.

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