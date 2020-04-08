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  • 8 апрель 2020 21:59
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За авто, отправленные на штрафстоянку, придется платить за каждый день до окончания карантина

За авто, отправленные на штрафстоянку, придется платить за каждый день до окончания карантинаРуководитель информационной службы Министерства внутренних дел Шохрух Гиясов в ходе брифинга в Ташкенте рассказал, как будет происходить оплата за штрафстоянку автомобилей, велосипедов и скутеров, конфискованных во время карантина.

 

"Правительство было вынуждено ввести ограничения на передвижение автомобильного транспорта. Что за этим последовало: не осознавая серьезности ситуации, горожане стали злоупотреблять доверием и стали гулять по улицам, катаясь на велосипедах. Даже воспользовавшись отсутствием автотранспорта, соревновались в автогонках на больших улицах. Люди ездили на велосипедах. После этого правительство также было вынуждено ограничить и это", – рассказал он.

 

Решение правительственной комиссии предоставило правоохранительным органам, Национальной гвардии и другим органам право принимать решительные меры против граждан, которые выходят на улицы в нарушение карантинных правил.

 

Согласно новым правилам правоохранительные органы будут:

– хранить транспортные средства нарушителей на штрафных стоянках до окончания карантина с полной оплатой ежедневной платы за транспортное средство, хранящееся на штрафстоянке;

– конфисковывать велосипеды и скутеры, принадлежащие гражданам, которые вышли на улицу без причин, хранить их в органах внутренних дел до окончания карантина, без требования ежедневной арендной оплаты. После окончания карантина можно будет прийти и забрать их с документом, подтверждающим личность;

– останавливать и предупреждать граждан, которые ходят пешком по улицам, требовать от них документы, удостоверяющие их личность, устанавливать их личность без наличия документа, доставлять их в органы внутренних дел, принимать решительные правовые меры в отношении граждан и привлекать их к ответственности.

 

ИСТОЧНИК


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