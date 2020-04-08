В Бухаре за день число инфицированных выросло почти в 5 раз

Главный государственный санитарный инспектор Узбекистана Нурмат Атабеков на брифинге в среду объяснил, почему в Бухаре резко выросло число пациентов с коронавирусом. Об этом пишет Gazeta.uz.
6 апреля количество больных, которые лечатся от COVID-19 в Бухаре, составляло 19 человек, а на следующий день Министерство здравоохранения сообщило уже о 84 пациентах.
Бухара по этому показателю поднялась на второе место после Ташкента, где на 8 апреля зарегистрировано 207 инфицированных, получающих лечение.
«В Бухарскую область были доставлены наши соотечественники из трех стран. Первыми прибыли 239 человек из Кореи. Они пребывали в одном помещении восемь часов в аэропорту Стамбула без средств защиты… У 66 из них обнаружен коронавирус», — отметил Нурмат Атабеков.
Кроме того, из России в Бухару двумя авиарейсами были доставлены еще 530 граждан, среди которых также выявлены инфицированные COVID-19.
Статистика пациентов по регионам
·Ташкент — 207
·Бухарская область — 84
·Андижанская область — 77
·Ферганская область — 71
·Наманганская область — 51
·Хорезмская область — 18
·Каракалпакстан — 16
·Кашкадарьинская область — 6
·Навоийская область — 2
·Самаркандская область — 1
·Джизакская область — 1
(Данные на 15:30 8 апреля, на момент публикации число случаев выросло до 545.)
«Они от двух до пяти дней жили в одном месте, контактируя друг с другом без каких-либо средств защиты… Они не подумали о своей защите, забыв, что находятся в эпидемиологически неблагоприятной стране», — сказал главный санитарный инспектор.