В Бухаре за день число инфицированных выросло почти в 5 раз

Главный государственный санитарный инспектор Узбекистана Нурмат Атабеков на брифинге в среду объяснил, почему в Бухаре резко выросло число пациентов с коронавирусом. Об этом пишет Gazeta.uz.

6 апреля количество больных, которые лечатся от COVID-19 в Бухаре, составляло 19 человек, а на следующий день Министерство здравоохранения сообщило уже о 84 пациентах.

Бухара по этому показателю поднялась на второе место после Ташкента, где на 8 апреля зарегистрировано 207 инфицированных, получающих лечение.

«В Бухарскую область были доставлены наши соотечественники из трех стран. Первыми прибыли 239 человек из Кореи. Они пребывали в одном помещении восемь часов в аэропорту Стамбула без средств защиты… У 66 из них обнаружен коронавирус», — отметил Нурмат Атабеков.

Кроме того, из России в Бухару двумя авиарейсами были доставлены еще 530 граждан, среди которых также выявлены инфицированные COVID-19.

Статистика пациентов по регионам

·Ташкент — 207

·Бухарская область — 84

·Андижанская область — 77

·Ферганская область — 71

·Наманганская область — 51

·Хорезмская область — 18

·Каракалпакстан — 16

·Кашкадарьинская область — 6

·Навоийская область — 2

·Самаркандская область — 1

·Джизакская область — 1

(Данные на 15:30 8 апреля, на момент публикации число случаев выросло до 545.)

«Они от двух до пяти дней жили в одном месте, контактируя друг с другом без каких-либо средств защиты… Они не подумали о своей защите, забыв, что находятся в эпидемиологически неблагоприятной стране», — сказал главный санитарный инспектор.