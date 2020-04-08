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  • 8 апрель 2020 13:06
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Задержаны похитители дизельного топлива с зарубежного автотранспорта

В ночь на 05 апреля 2020 года неизвестные лица взломали  замок топливного бака грузового автомобиля марки "Scania”, оставленного без присмотра. Подозреваемые слили 300 литров дизельного топлива и похитили топливный насос  с транспортного средства, находящегося под управлением гражданина Республики Таджикистан 24-летнего А.С.

 

Задержаны похитители дизельного топлива с зарубежного автотранспорта

 

Предпринятыми мерами было установлено, что данное преступление было совершено 23-летним Ш.Т., 20-летним А.К. и 22-летним Ж.Э.

 

По данному факту Следственным отделом при ОВД Гузарского района было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 169 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (кража).

 

Задержаны похитители дизельного топлива с зарубежного автотранспорта

 

Ш.Т., А.К. и Ж.Э. были привлечены в качестве подозреваемых по п. "в” ч.2 ст. 169 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (кража, совершанная по предварительному сговору группы лиц).

 

Задержаны похитители дизельного топлива с зарубежного автотранспорта

 

Предварительное следствие продолжается.

 

 Следственный департамент при МВД Республики Узбекистан

 


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