Задержаны похитители дизельного топлива с зарубежного автотранспорта

В ночь на 05 апреля 2020 года неизвестные лица взломали замок топливного бака грузового автомобиля марки "Scania”, оставленного без присмотра. Подозреваемые слили 300 литров дизельного топлива и похитили топливный насос с транспортного средства, находящегося под управлением гражданина Республики Таджикистан 24-летнего А.С.

Предпринятыми мерами было установлено, что данное преступление было совершено 23-летним Ш.Т., 20-летним А.К. и 22-летним Ж.Э.

По данному факту Следственным отделом при ОВД Гузарского района было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 169 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (кража).

Ш.Т., А.К. и Ж.Э. были привлечены в качестве подозреваемых по п. "в” ч.2 ст. 169 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (кража, совершанная по предварительному сговору группы лиц).

Предварительное следствие продолжается.

Следственный департамент при МВД Республики Узбекистан