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  • 8 апрель 2020 12:32
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В Узбекистане скончался еще один пациент, у которого был коронавирус

В Узбекистане скончался еще один пациент, у которого был коронавирус

Пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана сообщила о третьем случае смерти пациента, у которого был диагностирован коронавирус.

 

Сорокалетний житель Чирчика Ташкентской области Ш. 30 марта был в тяжелом состоянии доставлен на машине скорой помощи в областную инфекционную больницу. 31 марта для оказания ему специализированной помощи он был доставлен в клинику НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний в Ташкенте. Оперативные лабораторные анализы подтвердили наличие у пациента коронавирусной инфекции.

 

Пациент был подключен к аппарату искусственного дыхания и находился в реанимационном отделении клиники. Лечение велось в соответствии со стандартами, больному оказывались процедуры противовирусной, антибактериальной, инфузионнной, муколитической, симптоматической и респираторной терапии, говорится в сообщении.

 

Несмотря на неотложные реанимационные процедуры, а также консультации квалифицированных специалистов, накануне состояние пациента резко ухудшилось. У пациента произошла остановка сердца в результате сердечной и легочной недостаточности.


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