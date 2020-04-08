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  • 8 апрель 2020 10:57
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Узбекистан и РФ подготовят новую программу экономического сотрудничества

Узбекистан и РФ подготовят новую программу экономического сотрудничестваУзбекистан и Россия в мае планируют подготовить новую программу экономического сотрудничества с учетом влияния пандемии коронавируса, сообщает Gazeta.uz со ссылкой на пресс-службу Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

 

Договоренность об этом достигнута по итогам переговоров заместителя премьер-министра, министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардора Умурзакова и министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, которые прошли в формате видеоконференции 6 апреля.

 

Министры обсудили текущее состояние двустороннего инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества и совместные меры по активизации взаимодействия в условиях пандемии. Стороны отметили важность адаптации формата и специфики инвестиционного и торгового партнерства исходя из актуальных вызовов, стоящих перед экономиками обеих стран.

 

В ходе переговоров также были рассмотрены механизмы сопряжения методов тарифного и нетарифного регулирования двух стран, которые позволят нарастить объем товарооборота между Узбекистаном и Россией в условиях нынешней экономической обстановки, отметили в МИВТ.

 

«Подчеркивалась приверженность правительств обеих стран приложить усилия для поддержания устойчивой взаимной торговли, имея в виду принятие оперативных мер по обеспечению беспрепятственных грузоперевозок через территории обеих стран», — говорится в сообщении.


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