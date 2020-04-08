В Узбекистане запустили физкультурный челлендж

"Даракчи".
Участвуя в челлендже #уйдақол! #ҳаётгақўшил! Вы не только укрепите своё здоровье, но и можете выиграть ценные призы, говорится в сообщении.
Для этого вы:
1.Должны снять видео, где занимаетесь во время карантина физической культурой дома, со своей семьей и опубликовать на своей страничке в соц.сетях (Facebook, Instagram)
2.Этим видео поделитесь в официальных соц.сетях Министерства физической культуры и спорта (facebook.com/www.sport.uz, instagram.com/minsportuz).
При оценке видео:
- представленное видео отражает процесс занятия спортом дома участником или членами его семьи;
- творческий подход к процессу занятий спортом в домашних условиях;
- качество видео;
- участнику/ам рекомендуется призывать оставаться дома и заниматься спортом;
- видео не должно превышать 3 минуты.
Челлендж будет проходить 6-26 апреля. Каждые 4 дня будут определятся 3 победителя.