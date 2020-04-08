В Узбекистане медколледжи будут преобразованы в Техникумы общественного здоровья

В Узбекистане, начиная с 2020/2021 учебного года, 47 медицинских колледжей будут преобразованы в Техникумы общественного здоровья имени Абу Али ибн Сино, сообщает Podrobno.uzсо ссылкой на соответствующее постановление президента.

Выпускникам, успешно окончившим Техникумы общественного здоровья, будет предоставляться право продолжения обучения со второго курса в медицинских высших образовательных учреждениях по профильным направлениям образования бакалавриата без сдачи вступительных экзаменов путем индивидуального собеседования.

В новых техникумах планируется внедрение углубленного обучения по следующим предметам: валеология, медицинская психология, нутрициология, диетология, фармакология, кинезиология, реабилитология и профпатология. Разработка планов и обучение будут осуществляться на основе передового зарубежного опыта.