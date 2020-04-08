Когда в Узбекистане наступит пик заболеваемости коронавирусом?

7 апреля на брифинге в АИМК главный государственный санитарный инспектор Нурмат Атабеков сообщил, что Узбекистан приближается к пику распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает

«Любая эпидемия протекает в следующих этапах: начало, подъем, пик, уменьшение и ликвидация. Сейчас мы подходим к пику заболеваемости, потому что в течение 14 дней мы не закончили обследование всех 100 тыс. человек, которые находятся на карантине. Если мы строго будем придерживаться правила карантина, через 2-3 недели можно добиться уменьшения показателя заболеваемости», - передает слова Нурмата Атабекова корреспондент Kun.uz.

Атабеков подчеркнул, что в последние дни число случаев заражения резко увеличился.

«Количество пациентов увеличивается за счет людей на карантине. Как сообщалось ранее, на данное время в республике 61 715 человек находятся на домашнем карантине, 23 316 из них в стационарных условиях» - пояснил Атабеков.

Он добавил, что число пациентов будет расти пока все, кто находятся на карантине не пройдут обследование.

Напомним, 15 марта в Узбекистане был подтвержден первый случай коронавирусной инфекции. В начале апреля существенно увеличилось число ежедневно фиксируемых случаев заболевания.