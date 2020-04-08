Героев видеоролика "скучно в карантине" оштрафовали и отправили на 15 суток под арест

6 апреля в социальных сетях распространился видеоролик, на котором молодая девушка и двое парней, находящиеся в общественном месте без медицинских масок, делятся с пользователями сети своим отношением к эпидемиологической ситуации. Видеоролик с заголовком «Нам скучно в карантине» вызвал множество негативных откликов.

В результате проведенной проверки ГУВД установило личности молодых людей. Ими оказались: 22 летняя Комола М., 26-летний Умид Х., а также ранее судимый 29-летний уроженец Самаркандской области Олмосбек Р. Как выяснилось, 1 апреля около 20:00 молодые люди собрались у памятника Амиру Темуру в Юнусабадском районе для совместной прогулки. С их слов, видеоролик был снят на телефон Комолы М. в шуточных целях, а затем ею же размещен в социальных сетях. По данному факту в отношении всех троих был составлен протокол по ч.1 статьи 54 («Нарушение правил борьбы с эпидемиями») и статье 183 («Мелкое хулиганство») Кодекса об административной ответственности.

7 апреля решением Юнусабадского административного суда нарушителям было назначено наказание в виде штрафа в размере пяти базовых расчетных величин (более 1,1 млн. сумов), а также административного ареста сроком 15 суток.

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