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  • 7 апрель 2020 15:19
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Коронавирус выявлен сразу у пяти членов семьи в Кашкадарье

Состояние пациентов, которые с коронавирусной инфекцией помещены в клинику в Кашкадарье, оценивается как «средней тяжести», пишет УзА со ссылкой на информационную службу областного управления здравоохранения. Больные получают лечебные процедуры в инфекционной больнице в соответствии с утвержденными стандартами. 

 

Коронавирус выявлен сразу у пяти членов семьи в Кашкадарье

Фото:Фергана 


Стало известно, что 14-летний подросток из Чиракчи заразился коронавирусом от родственника в Ташкенте. Позже его 36-летний отец и 16-летняя сестра также заразились COVID-19. Согласно данным, два последующих больных – это 17-летняя сестра и 8-летний брат, которые контактировали с первым заболевшим. 

 

Еще один больной, 56 лет, проживает в другом селе, работал на фирме в Ташкенте. 

В области на карантине находятся 4 872 человека, 3 338 из которых прибыли из государств с нестабильной эпидемиологической обстановкой. 125 из них – иностранные граждане. У 2 779 14-дневный карантин уже закончился, состояние оценивается как удовлетворительное. 

 

На 5 апреля в регионе 1 765 человек на домашнем карантине из-за подозрения на коронавирус, 328 - в стационарных условиях. 


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