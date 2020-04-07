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  • 7 апрель 2020 11:12
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В Нью-Йорке от коронавируса скончался певец из Узбекистана Рустам Самарканди

В Нью-Йорке от коронавируса скончался певец из Узбекистана Рустам Самарканди

Еще один узбекистанец скончался от коронавирусной инфекции в Нью-Йорке, информируют в МИД республики. По сведениям это Рустам Ходжимамедов - он был известным певцом из Узбекистана. Его сценическое имя Рустам Самарканди.


"Шестого апреля 2020 года гражданин Узбекистана Р. Х., 1969 года рождения, скончался в местной клинике в результате осложнений от заражения коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.


22 марта у мужчины были отмечены первые симптомы болезни, в связи с резким ухудшением здоровья 2 апреля его госпитализировали, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и погрузили в состояние искусственной комы.

 

В указанный период Генконсульством поддерживалась постоянная связь с его родственниками.

 

В настоящее время Генконсульством совместно с лидерами и активистами диаспоральных организаций решаются организационные вопросы, связанные с его похоронами.

 

Напомним, ранее посольство Узбекистана в США сообщило о смерти от COVID-19 двоих граждан республики: жертвами пандемии стали 51-летний Х. С., который страдал сахарным диабетоми 69-летняя Х. З. Оба проживали в Нью-Йорке.

 

На сегодня США остаются на первом месте по числу заболевших коронавирусом. Труднее всего приходится Нью-Йорку — именно там зафиксировано наибольшее число инфицированных и погибших.


В Нью-Йорке от коронавируса скончался певец из Узбекистана Рустам Самарканди


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