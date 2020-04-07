Минздрав сообщил об увеличении количества заболевших COVID-19 в Узбекистане

Как сообщил в ежедневном обращении главный государственный санитарный инспектор страны Нурмат Атабеков, в клинике НИИ вирусологии в Ташкенте лечатся 92 пациента, у 23 наблюдается пневмония, состояние 5 человек тяжелое.
В клинике НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний лечение проходят 66 пациентов, состояние 1 из них средней тяжести, 1 — крайне тяжелое.
Всего из 472 зарегистрированных случаев, 30 выздоровевших, 2 умерших.
Всего в мире на сегодняшний день насчитается 1 345 048 зараженных COVID-19. Из них: случаев выздоровления - 276 515, случаи летального исхода - 74 565.