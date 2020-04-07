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  • 7 апрель 2020 10:29
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Минздрав сообщил об увеличении количества заболевших COVID-19 в Узбекистане

Минздрав сообщил об увеличении количества заболевших COVID-19 в Узбекистане

На 10:00 7 апреля 2020 года число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане составляет 472 человек, увеличившись на 15 случаев.

 

Как сообщил в ежедневном обращении главный государственный санитарный инспектор страны Нурмат Атабеков, в клинике НИИ вирусологии в Ташкенте лечатся 92 пациента, у 23 наблюдается пневмония, состояние 5 человек тяжелое.

 

В клинике НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний лечение проходят 66 пациентов, состояние 1 из них средней тяжести, 1 — крайне тяжелое.

 

Всего из 472 зарегистрированных случаев, 30 выздоровевших, 2 умерших.

 

Всего в мире на сегодняшний день насчитается 1 345 048 зараженных COVID-19. Из них: случаев выздоровления - 276 515, случаи летального исхода - 74 565.


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