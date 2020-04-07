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  • 7 апрель 2020 2:06
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Генпрокуратура попросила узбекистанцев начать вести дневники

Генпрокуратура попросила узбекистанцев начать вести дневники

Генпрокуратура попросила узбекистанцев начать вести дневники. Так можно будет отслеживать путь заражения коронавирусом, сообщает Podrobno.uz.

 

"Быстрое распространение коронавирусной инфекции вызывает серьезную обеспокоенность и тревогу всего человечества. Каждая страна исходя из своих возможностей пытается смягчить последствия бедствия и предотвратить его распространение, а также в различных странах принимаются различные чрезвычайные меры", – сообщил в Генпрокуратуре.

 

Генеральной прокуратурой 4 апреля были определены меры по предотвращению распространения коронавируса, быстрому установлению соответствующими службами заболевших пациентов и ограничению их контактирования с другими гражданами. В частности, в ведомстве был создан штаб, а в регионах межведомственные рабочие группы по установлению круга лиц, контактировавших с инфицированными пациентами.

 

"Данные группы проводят соответствующие опросы пациентов с коронавирусной инфекцией, определяют их эпидемиологический маршрут, с кем, когда и где они вступали в контакт. Пользуясь случаем, Генеральная прокуратура просит наших граждан с сегодняшнего дня вести свои дневники. Целесообразно, чтобы каждый гражданин записывал когда, с кем, где и как контактировал", – отметили в надзорном ведомстве.

 

Эти данные в первую очередь служат для предотвращения заболевания, ограничения его распространения и в конечном итоге спасут жизни тысяч людей.

 

Действительно, опыт большинства стран показал, что получающая первые удары от инфекции медицинская служба сталкивается с трудностями в установлении и помещении на карантин в установленном порядке лиц, контактировавших с инфицированными пациентами, происходит трата времени и возможностей на лечение. Сегодня ни один гражданин, добавили в ведомстве, не имеет права быть небрежным и оставаться в неведении.

 

"Каждый гражданин должен сначала помнить о том, что если он не будет следовать данным советам и инструкциям, он может поставить под угрозу свою жизнь, семью, родственников, других людей и даже свою собственную жизнь", – подчеркнули в Генпрокуратуре.


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