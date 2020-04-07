Генпрокуратура попросила узбекистанцев начать вести дневники. Так можно будет отслеживать путь заражения коронавирусом, сообщает Podrobno.uz

"Быстрое распространение коронавирусной инфекции вызывает серьезную обеспокоенность и тревогу всего человечества. Каждая страна исходя из своих возможностей пытается смягчить последствия бедствия и предотвратить его распространение, а также в различных странах принимаются различные чрезвычайные меры", – сообщил в Генпрокуратуре.

Генеральной прокуратурой 4 апреля были определены меры по предотвращению распространения коронавируса, быстрому установлению соответствующими службами заболевших пациентов и ограничению их контактирования с другими гражданами. В частности, в ведомстве был создан штаб, а в регионах межведомственные рабочие группы по установлению круга лиц, контактировавших с инфицированными пациентами.

"Данные группы проводят соответствующие опросы пациентов с коронавирусной инфекцией, определяют их эпидемиологический маршрут, с кем, когда и где они вступали в контакт. Пользуясь случаем, Генеральная прокуратура просит наших граждан с сегодняшнего дня вести свои дневники. Целесообразно, чтобы каждый гражданин записывал когда, с кем, где и как контактировал", – отметили в надзорном ведомстве.

Эти данные в первую очередь служат для предотвращения заболевания, ограничения его распространения и в конечном итоге спасут жизни тысяч людей.

Действительно, опыт большинства стран показал, что получающая первые удары от инфекции медицинская служба сталкивается с трудностями в установлении и помещении на карантин в установленном порядке лиц, контактировавших с инфицированными пациентами, происходит трата времени и возможностей на лечение. Сегодня ни один гражданин, добавили в ведомстве, не имеет права быть небрежным и оставаться в неведении.

"Каждый гражданин должен сначала помнить о том, что если он не будет следовать данным советам и инструкциям, он может поставить под угрозу свою жизнь, семью, родственников, других людей и даже свою собственную жизнь", – подчеркнули в Генпрокуратуре.