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  • 7 апрель 2020 2:04
  • 29

Курс доллара в банках Узбекистана достиг 9700 сумов

Курс доллара в банках Узбекистана достиг 9700 сумовКоммерческие банки республики повысили курсы продажи и покупки американской валюты.

 

С 6 апреля ряд банков курс покупки доллара в банках составляет 9620 – 9570 сумов, а курс продажи 9650 – 9700 сумов. Об этом сообщает UzNews.

 

Ниже приводим список некоторых банков, которые уже установили новый курс валют:

 

• Kapitalbank

Доллар: покупка – 9650, продажа – 9700

 

• InfinBank

Доллар: покупка – 9630, продажа – 9700

 

• XalqBanki

Доллар: покупка – 9620, продажа – 9700

 

• Aloqabank

Доллар: покупка – 9570, продажа – 9650

 

Напомним, официальный курс доллара ЦБ на данный момент составляет 9590, 10 сума.


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Экономика / Новости Узбекистана
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