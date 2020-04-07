Курс доллара в банках Узбекистана достиг 9700 сумов

Коммерческие банки республики повысили курсы продажи и покупки американской валюты.

С 6 апреля ряд банков курс покупки доллара в банках составляет 9620 – 9570 сумов, а курс продажи 9650 – 9700 сумов. Об этом сообщает UzNews.

Ниже приводим список некоторых банков, которые уже установили новый курс валют:

• Kapitalbank

Доллар: покупка – 9650, продажа – 9700

• InfinBank

Доллар: покупка – 9630, продажа – 9700

• XalqBanki

Доллар: покупка – 9620, продажа – 9700

• Aloqabank

Доллар: покупка – 9570, продажа – 9650

Напомним, официальный курс доллара ЦБ на данный момент составляет 9590, 10 сума.