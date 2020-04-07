Рост случаев коронавируса связан с расширением тестирования — глава Минздрава

Резкий рост числа выявленных случаев коронавируса в Узбекистане связан с расширением тестирования, заявил в интервью телеканалу «Узбекистан 24» в понедельник министр здравоохранения Алишер Шадманов.

По его словам, только 5 апреля было проведено свыше 4700 тестов на наличие инфекции COVID-19 и выявлено 76 случаев.

«Руководители Всемирной организации здравоохранения, ООН говорят: „В стране, где быстро проводят тестирование, быстро выявляют [инфицированных] и изолируют их, помещают в больницу, оказывают своевременное лечение, там будет результат и будет предотвращено широкое распространение вируса". Поэтому мы, используя все имеющиеся возможности, во всех карантинных зонах, в группах риска среди населения усилили такое тестирование. Только за вчерашний день мы провели 4737 тестов и выявили 76 случаев», — сказал министр.

Раннее выявление коронавирусной инфекции помогает предотвратить дальнейшее ухудшение эпидемиологической ситуации, отметил он. «Выявление новых больных — это плохо, но если бы мы их не выявили, было бы хуже», — добавил глава Минздрава.

Алишер Шадманов отметил, что коронавирус у пациентов подтверждается в разные дни инкубационного периода заболевания.

«Есть те, у которых вирус выявляется и на 2−3-й дни, и на 4−5-й дни. Исходя из международного опыта, а также с учетом того, что инкубационный период составляет 14 дней, вирус выявляется и на 12-й, и на 13-й, и на 14-й дни. Это еще раз доказывает, что решение помещать людей на карантин на 14 дней было правильным. На сегодняшний день из карантина выписаны уже 50676 человек, у них не выявлена болезнь», — заявил министр.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус предупредил, что меры по ограничению социальных контактов и запрещению массовых скоплений людей эффективны, но сами по себе они не могут остановить пандемию. Подход, по его словам, должен быть комплексным. Самое важное в этом подходе — тестирование.

1 апреля главный государственный санитарный инспектор страны Нурмат Атабеков отмечал, что массовое тестирование населения на коронавирус COVID-19 в Узбекистане не планируется. Тестированию, по его словам, подлежат только прибывшие из-за рубежа и лица, бывшие в контакте с инфицированными.

Напомним, на утро 7 апреля число зарегистрированных в Узбекистане случаев заражения коронавирусом достигло 457.

ИСТОЧНИК