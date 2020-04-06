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  • 6 апрель 2020 22:17
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По факту смерти роженицы в Ферганской области возбуждено уголовное дело

По факту смерти беременной женщины в Язъяванском районе Ферганской области возбуждено уголовное дело. 

  

По факту смерти роженицы в Ферганской области возбуждено уголовное дело

 

Об этом сообщает Даракчи.уз со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры по факту видеозаписи из родильного отделения районного медицинского объединения, которая была размещена в социальных сетях.

 

 

33-летняя жительница махалли "Катартал" скончалась во время родов (на 39-й неделе беременности). Ребенок также не выжил.

 

4 марта 2020 года было возбуждено уголовное дело по статье 116 Уголовного кодекса ("Ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей") ввиду установления более точной причины произошедшего путем проведения следственных действий.

 

Расследование продолжается. Вместе с этим Минздрав назначил служебную проверку. 


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