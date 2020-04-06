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  • 6 апрель 2020 15:19
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Создан Музей Второй мировой войны

В этой войне, унесшей жизни миллионов людей, наши соотечественники также боролись за мирную и светлую жизнь, героически гибли на поле боя.

 

Создан Музей Второй мировой войны


 

В нашей стране уделяется особое внимание воспитанию молодого поколения в духе патриотизма. Каждый из нас должен помнить о проявленном нашими делами, отцами, братьями героизме на той войне.

 

В Управлении по делам обороны Республики Каракалпакстан к 75-летию Победы над фашизмом создан Музей Второй мировой войны.

 

Создан Музей Второй мировой войны

 

 

Как сообщает пресс-служба Юго-западного военного округа, музей создан в короткий срок благодаря помощи членам семей участников Второй мировой войны. Почти 400 экспонатов, документов и рукописей предоставлены в музей. Он расположился в Парке победы, который возводится в Ташкенте по инициативе Президента нашей страны.

 

Открытие состоится накануне 9 мая - Дня памяти и почестей.

 

В Управлении по делам обороны Республики Каракалпакстан есть музейный фонд, в котором можно ознакомиться с подробной информацией и доказательствами о вкладе каракалпакского народа в победу над фашизмом, заслугами населения в тылу. Здесь имеется почти 100 экспонатов, около 200 новых исторических документов. И фонд постоянно пополняется. Об этом сообщает Уза


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