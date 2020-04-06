Коронавирус снизил «дрожь Земли»

С улиц исчезли толпы прохожих, машины практически не ездят — все меньше и меньше людей выходят из дома или ездят между разными городами. Во время карантина на всей планете стало тихо, как никогда, и это заметили даже сейсмографы, сообщает Hi-Tech-Mail.ru

Как сообщает CNN, специалисты по всему миру фиксируют снижение сейсмического шума на Земле. Вибрации от автомобилей, поездов, автобусов и людей стали меньше воздействовать на планету.

В Королевской обсерватории Бельгии отметили падение уровня шума на 30-50% в середине марта, когда в стране начали закрывать школы и предприятия, переводя всех на учебу и работу из дома. Аналогичные показатели наблюдаются лишь раз в год — на Рождество.

Уменьшение воздействия человека на Землю даже помогает ученым. Теперь на планете проще отслеживать малозаметные подземные толчки и другую сейсмическую активность, которую в том же Брюсселе, где исследовательский центр находится в самом городе, могли просто не заметить.

В других городах в разных частях света наблюдается аналогичный процесс. Например, снижение вибраций заметили сейсмологи из Лондона и Лос-Анджелеса.

Люди не только стали меньше «трясти» планету. Пока все сидят дома и не используют машины или совершают перелеты на самолете, а крупные заводы снижают уровень производства, Земля получает возможность «выдохнуть» — начал постепенно снижаться уровень загрязнения воздуха в разных городах и странах , даже в Москве.