Порадуемся за соседей. Коронавирус «обошел» Таджикистан

Постоянный представитель ВОЗ в Таджикистане
Галина Перфильева оценивает ситуацию по коронавирусу в республике.
Фото: tj.sputniknews.ru
"Однозначного
ответа на вопрос почему нет ни одного случая коронавируса в Таджикистане пока
не будет. Очень трудно сказать, что помогло", - сказала Перфильева Sputnik
Таджикистан.
По ее мнению, это
шанс для Таджикистана лучше подготовится к эпидемии.
"Сейчас все
страны работают по мере появления новых трудностей и предвидеть, что будет -
очень сложно. На сегодняшний день никто не может сказать, почему в Таджикистане
нет ни одного случая, возможно совокупность факторов", - считает она.
Она добавила, что
в Таджикистане народ не очень богат, поэтому люди не выезжают за рубеж.
Между тем, в
других странах региона много именно завозных случаев коронавируса.
По ее мнению,
Таджикистан проводит огромную работу по обеспечению карантина приезжающих.
"В
Таджикистан вирус может быть только завезен, с начала эпидемии карантин в
республике прошли более 6 тысяч человек, и он выдерживался в соответствии с
рекомендациями ВОЗ. Все предполагаемые случаи, люди с минимальными проявлениями
заболевания были протестированы", - уточнила эксперт.
Также она
добавила, что очень быстро была закрыта граница с Китаем.
"Все
водители фур тоже проходили карантин. Кто-то хранит Таджикистан", -
считает Перфильева.