Порадуемся за соседей. Коронавирус «обошел» Таджикистан

Постоянный представитель ВОЗ в Таджикистане Галина Перфильева оценивает ситуацию по коронавирусу в республике.

Фото: tj.sputniknews.ru

"Однозначного ответа на вопрос почему нет ни одного случая коронавируса в Таджикистане пока не будет. Очень трудно сказать, что помогло", - сказала Перфильева Sputnik Таджикистан.

По ее мнению, это шанс для Таджикистана лучше подготовится к эпидемии.

"Сейчас все страны работают по мере появления новых трудностей и предвидеть, что будет - очень сложно. На сегодняшний день никто не может сказать, почему в Таджикистане нет ни одного случая, возможно совокупность факторов", - считает она.

Она добавила, что в Таджикистане народ не очень богат, поэтому люди не выезжают за рубеж.

Между тем, в других странах региона много именно завозных случаев коронавируса.

По ее мнению, Таджикистан проводит огромную работу по обеспечению карантина приезжающих.

"В Таджикистан вирус может быть только завезен, с начала эпидемии карантин в республике прошли более 6 тысяч человек, и он выдерживался в соответствии с рекомендациями ВОЗ. Все предполагаемые случаи, люди с минимальными проявлениями заболевания были протестированы", - уточнила эксперт.

Также она добавила, что очень быстро была закрыта граница с Китаем.

"Все водители фур тоже проходили карантин. Кто-то хранит Таджикистан", - считает Перфильева.