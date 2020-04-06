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  • 6 апрель 2020 14:48
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Порадуемся за соседей. Коронавирус «обошел» Таджикистан

Постоянный представитель ВОЗ в Таджикистане Галина Перфильева оценивает ситуацию по коронавирусу в республике.

 

Порадуемся за соседей. Коронавирус «обошел» Таджикистан

Фото: tj.sputniknews.ru

 

"Однозначного ответа на вопрос почему нет ни одного случая коронавируса в Таджикистане пока не будет. Очень трудно сказать, что помогло", - сказала Перфильева Sputnik Таджикистан.

 

По ее мнению, это шанс для Таджикистана лучше подготовится к эпидемии.

 

 

"Сейчас все страны работают по мере появления новых трудностей и предвидеть, что будет - очень сложно. На сегодняшний день никто не может сказать, почему в Таджикистане нет ни одного случая, возможно совокупность факторов", - считает она.

 

 

Она добавила, что в Таджикистане народ не очень богат, поэтому люди не выезжают за рубеж. 

Между тем, в других странах региона много именно завозных случаев коронавируса.

По ее мнению, Таджикистан проводит огромную работу по обеспечению карантина приезжающих.

 

"В Таджикистан вирус может быть только завезен, с начала эпидемии карантин в республике прошли более 6 тысяч человек, и он выдерживался в соответствии с рекомендациями ВОЗ. Все предполагаемые случаи, люди с минимальными проявлениями заболевания были протестированы", - уточнила эксперт.

 

Также она добавила, что очень быстро была закрыта граница с Китаем.

 

"Все водители фур тоже проходили карантин. Кто-то хранит Таджикистан", - считает Перфильева.


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