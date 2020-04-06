Коронавирус в Узбекистане. Сводка на 6 апреля

Согласно последним данным, в стране количество случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 390. Из них 188 мужчин и 202 женщин.

С точки зрения возраста, среди больных:

0-9 лет 10 человек (2,6%);

10-19 лет – 15 (3,8%);

20-29 лет – 59 (15,1%);

30-39 лет – 111 (28,5%);

40-49 лет – 123 (31,5%);

50-59 лет – 48 (12,3%);

60-69 лет – 17 (4,4%);

70-79 – 6 (1,5%);

80 лет – 1 (0,3%) человек.

В данное время 170 больных лечатся в городе Ташкенте, 64 – в Фергане, 61 – Андижане, 48 – Намангане, 19 – Бухаре, 18 – Хорезме, 6 – Кашкадарье, 2 – Республике Каракалпакстан, 2 – в Навоийской области в медицинских учреждениях, специализированных на лечении инфекционных заболеваний.

Все пациенты проходят лечение в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, международным опытом и установленными стандартами. На сегодняшний день 30 человек полностью выздоровели от этой болезни.

У 31 больного наблюдается пневмония. Из них у 9 больных состояние относительно тяжелое, у 2 – тяжелое.