Дефицита картошки не будет!

В Узбекистане в этом году будет выращено около 2,8 миллиона тонн картофеля. При этом на удовлетворение внутренних нужд нужно всего 1,8 миллиона тонн, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на заявление Минсельхоза.

"Одна из основных причин нехватки картофеля на наших рынках связана с тем, что граждане, излишне обеспокоены, и поэтому сверх своей потребности чрезмерно закупают этот продукт. Это приводит к естественному дефициту картофеля, доставляемого ежедневно на наши рынки", – считают в министерстве.

Начиная с последних десяти дней марта южные регионы страны начали экспортировать раннюю картофельную продукцию на наши внутренние рынки. С 15 апреля на наши внутренние рынки поступит большое количество картофеля, в том числе около 70 тысяч тонн в апреле и 85 тысяч тонн в мае.

"Дефицит картофеля в размере 45-50 тысяч тонн в основном происходит в марте-апреле. В этот период внутреннее потребление в основном удовлетворяется за счет запасов и импорта из-за рубежа. Для сезона зима-весна 2019-2020 годов было запасено 181 тысяча тонна картофеля, на сегодняшний день продано 133 тысячи тонн. В среднем ежедневно со складов выпускается 1800 тонн картофеля. Это в среднем 40 процентов суточного потребительского спроса – 4,5 тысячи тонн", – отметили в министерстве.

Кроме того, в январе-марте 2020 года из-за рубежа было импортировано 130 тысяч тонн картофельной продукции из России, Казахстана, Пакистана и Белоруссии, в том числе более 60 тысяч тонн – в марте. Импорт будет продолжаться до тех пор, пока в Узбекистане не будет начато массовое выращивание картофеля.

Для сравнения, в 2019 году из зарубежных стран было импортировано 283 тысячи тонн потребительского картофеля.

"Если принять во внимание, что согласно медицинским нормативам на душу населения в год приходится 52,6 кг картофеля, этот объем будет полностью удовлетворять потребности населения республики", – уверены в Минсельхозе.