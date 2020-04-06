В течении видеоурока учитель рассказал детям, что Узбекистан входит в НАТО

В социальных сетях и мессенджерах распространилось видео телеурока, показанного на днях по ТВ, где учитель заявил, что Узбекистан вступил в НАТО, сообщает Podrobno.uz

Этот ролик вызвал непонимание у узбекистанцев, которые насмешливо писали – "неужели мы что-то пропустили и Узбекистан вступил в НАТО". При этом большинство отмечало, что, скорее всего, это очередная ошибка, допущенная в ходе подготовки видеоурока.

Вот как эту ситуацию прокомментировали в Министерстве народного образования (МНО).

"В ходе видеоурока "Ватан туйғуси" (Чувство Родины) на узбекском языке для пятых классов учитель допустил ошибку при объяснении темы "Независимость Узбекистана". Отметим, что во время урока учитель хотел рассказать о сотрудничестве Узбекистана с международными организациями. Узбекистан не является членом НАТО. Наша страна сотрудничает с организацией в рамках нескольких проектов, как "Партнерство во имя мира", "Наука во имя мира и безопасности" и так далее", – сообщили в пресс-службе МНО.

По данным министерства, преподаватель принес свои извинения за ошибку и теперь на следующем уроке будет предоставлена дополнительная информация по этой теме.

"Напомним, что Министерство народного образования пригласило редакторов и учителей к сотрудничеству в рамках проекта по подготовке видео уроков. В течение нескольких часов более 250 человек выразили готовность сотрудничать с министерством. Со следующей недели будут привлечены дополнительные специалисты для контроля контента уроков во время съемок и монтажа видео уроков", – подчеркнули в министерстве.