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  • 6 апрель 2020 1:31
  • 256

В Узбекистане за один день выявили 76 случаев заражения коронавирусом

В Узбекистане за один день выявили 76 случаев заражения коронавирусом

За минувший вечер дважды пришли сводки с новостями об увеличении количества заражений в Узбекистане.

 

 

 

Первоначально было сообщено о 12 случаях заражений коронавирусной инфекцией. Чуть позже было сообщено ещё о 30 случаях. Таким образом число заболевших в Узбекистане достигло 342. Из них 7 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, 30 человек выздоровели, 2 умерли.

 

Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, последние случаи зарегистрированы среди граждан, которые находились на карантине в стационарных условиях.

 

Итого, 5 апреля Минздрав суммарно сообщил о 76 новых случаях заражения COVID-19

 


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