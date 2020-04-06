В Узбекистане за один день выявили 76 случаев заражения коронавирусом

Первоначально было сообщено о 12 случаях заражений коронавирусной инфекцией. Чуть позже было сообщено ещё о 30 случаях. Таким образом число заболевших в Узбекистане достигло 342. Из них 7 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, 30 человек выздоровели, 2 умерли.

Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, последние случаи зарегистрированы среди граждан, которые находились на карантине в стационарных условиях.

Итого, 5 апреля Минздрав суммарно сообщил о 76 новых случаях заражения COVID-19