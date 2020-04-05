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  • 6 апрель 2020 1:14
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ: более 100 тысяч граждан находятся под медицинским наблюдением, состояние 7 пациентов тяжелое

Главный государственный санитарный инспектор, начальник Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического надзора при Кабинете Министров Нурмат Атабеков: 

 

- На данный момент в нашей стране общее число заразившихся коронавирусной инфекцией составляет 298 человек. Все пациенты, у которых в последние дни установлено наличие коронавирусной инфекции, выявлены из числа граждан, проходящих карантин в стационарных условиях. В стационарных условиях под медицинским наблюдением находятся более 100 тысяч граждан. По данным руководства Научно-исследовательского института вирусологии у 22 из 85 больных, проходящих лечение в клинике института, наблюдаются клинические проявления пневмонии. Состояние 4 больных оценивается как тяжелое, 1 - относительно тяжелое. Больные, состояние которых оценивается как тяжелое и относительно тяжелое, переведены на интенсивную терапию.

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ: более 100 тысяч граждан находятся под медицинским наблюдением, состояние 7 пациентов тяжелое

 

В клинике Научно-исследовательского института эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний проходя лечение 35 пациентов, состояние 1 из них оценивается как тяжелое, 1 - относительно тяжелое. Больные, состояние которых оценивается как тяжелое и относительно тяжелое, переведены на интенсивную терапию.


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