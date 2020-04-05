ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ: более 100 тысяч граждан находятся под медицинским наблюдением, состояние 7 пациентов тяжелое

Главный
государственный санитарный инспектор, начальник Государственной инспекции
санитарно-эпидемиологического надзора при Кабинете Министров Нурмат
Атабеков:
- На данный момент в нашей стране общее число
заразившихся коронавирусной инфекцией составляет 298 человек. Все пациенты, у
которых в последние дни установлено наличие коронавирусной инфекции, выявлены
из числа граждан, проходящих карантин в стационарных условиях. В стационарных
условиях под медицинским наблюдением находятся более 100 тысяч граждан. По
данным руководства Научно-исследовательского института вирусологии у 22 из 85
больных, проходящих лечение в клинике института, наблюдаются клинические
проявления пневмонии. Состояние 4 больных оценивается как тяжелое, 1 -
относительно тяжелое. Больные, состояние которых оценивается как тяжелое и
относительно тяжелое, переведены на интенсивную терапию.
В клинике Научно-исследовательского института
эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний проходя лечение 35
пациентов, состояние 1 из них оценивается как тяжелое, 1 - относительно
тяжелое. Больные, состояние которых оценивается как тяжелое и относительно
тяжелое, переведены на интенсивную терапию.