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  • 6 апрель 2020 1:05
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Прием заявок на выдачу стикеров для авто возобновится 6 апреля

Для того, чтобы качественно сортировать все заявки и принять обоснованные решения совместно с органами ГСБДД, центры госуслуг были вынуждены временно приостановить их прием, начиная с 18.00 4 апреля.

 

Прием заявок на выдачу стикеров для авто возобновится 6 апреля

 

По данным агентства, к 17.00 4 апреля в центры госуслуг поступили 165 619 заявок, из них – выдано 23 546 разрешений по всей республике, отказано 81 241, отозвано самими заявителями - 10 004 обращений.

 

Между тем, несмотря на круглосуточный режим работы, в центрах скопился существенный остаток нерассмотренных заявок. Их, по последней информации, скопилось более 60 тысяч.

Из-за этого было принято решение временно приостановить прием заявок, начиная с 18.00 вчерашнего дня.

 

"Возобновление приема заявок начнется с 18.00 6 апреля", - говорится в сообщении.


Граждан просят не оставлять повторно обращения, по которым было принято решение об отказе в выдаче разрешения, поскольку это значительно увеличивает период рассмотрения других заявок.


Важно: все автомобили, передвигающиеся без стикера, доставляются на штрафплощадки.

Нарушителей также должны будут заплатить крупный штраф в размере 20-30 базовых расчетных величин (если это рядовой гражданин) или 30-50 БРВ (если это должностное лицо). 

 

По последним данным, в Узбекистане зафиксировано 298 случаев заболевания коронавирусом, двое граждан скончались в пределах республики, двое - за рубежом, 25 выздоровели и были отправлены на реабилитацию.


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