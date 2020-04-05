» » » Сегодня, после лечения в НИИ вирусологии, еще пять пациентов признаны здоровыми
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  • 5 апрель 2020 18:40
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Сегодня, после лечения в НИИ вирусологии, еще пять пациентов признаны здоровыми

Несмотря на тревожную ситуацию в мире, вызванную пандемией коронавируса, четкие меры по борьбе с ним также приносят свои результаты. В этом, как мы уже неоднократно говорили, решающую роль играют смелые усилия самоотверженных медицинских работников.

 

Сегодня, после лечения в НИИ вирусологии, еще пять пациентов признаны здоровыми

 

В результате их усилий выздоровели еще 5 зараженных коронавирусом граждан нашей страны. Министр здравоохранения Алишер Шадманов и другие официальные лица проводили их из Научно-исследовательского института вирусологии в Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии и медицинской реабилитации.

 

Таким образом, из 298 лиц, зараженных коронавирусом, в настоящее время  полностью излечились 30 человек. 

 

Сегодня, после лечения в НИИ вирусологии, еще пять пациентов признаны здоровыми

 

Глава нашего государства во время ряда видеоселекторных совещаний, посвященных предотвращению распространения коронавирусной инфекции, а также в трех своих обращениях к народу высоко оценил труд наших врачей. В частности, выразил глубокую благодарность самоотверженным и благородным врачам, которые проявляют истинное мужество и храбрость на передовой. Это признание, несомненно, добавляет сил медицинскому персоналу, мотивируя его работать более самоотверженно в борьбе с эпидемией.

 

Сегодня, после лечения в НИИ вирусологии, еще пять пациентов признаны здоровыми

 

Напомним, что четкие меры, принимаемые нашим государством, способствуют предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

 

Последние подтвержденные случаи тоже были выявлены среди граждан, которые находились на карантине в стационарных условиях.


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