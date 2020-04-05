Сегодня, после лечения в НИИ вирусологии, еще пять пациентов признаны здоровыми

Несмотря на тревожную ситуацию в мире, вызванную пандемией коронавируса, четкие меры по борьбе с ним также приносят свои результаты. В этом, как мы уже неоднократно говорили, решающую роль играют смелые усилия самоотверженных медицинских работников.

В результате их усилий выздоровели еще 5 зараженных коронавирусом граждан нашей страны. Министр здравоохранения Алишер Шадманов и другие официальные лица проводили их из Научно-исследовательского института вирусологии в Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии и медицинской реабилитации.

Таким образом, из 298 лиц, зараженных коронавирусом, в настоящее время полностью излечились 30 человек.

Глава нашего государства во время ряда видеоселекторных совещаний, посвященных предотвращению распространения коронавирусной инфекции, а также в трех своих обращениях к народу высоко оценил труд наших врачей. В частности, выразил глубокую благодарность самоотверженным и благородным врачам, которые проявляют истинное мужество и храбрость на передовой. Это признание, несомненно, добавляет сил медицинскому персоналу, мотивируя его работать более самоотверженно в борьбе с эпидемией.

Напомним, что четкие меры, принимаемые нашим государством, способствуют предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Последние подтвержденные случаи тоже были выявлены среди граждан, которые находились на карантине в стационарных условиях.