» » » Задержан мужчина, совершивший преступление, несмотря на карантин
﻿
  • 5 апрель 2020 14:39
  • 178

Задержан мужчина, совершивший преступление, несмотря на карантин

В ночь с 27 марта по 28 марта 2020 года неизвестный мужчина перелез через забор автомойки, принадлежащей 43-летнему И.У. и расположенной по улице Мусаева города Андижан. Подозреваемый похитил из железного сейфа 87.500.000 сум и 36.100 долларов США и скрылся с места происшествия.

 

Задержан мужчина, совершивший преступление, несмотря на карантин

 

По данному факту Следственным отделом при УКД ОВД города Андижан возбуждено уголовное дело по п. "а” ч.4 ст.169 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (Кража).

 

Проведенными следственно-оперативными мероприятиями было установлено, что данное преступление совершил 21-летний А.П., в доме которого были обнаружены и изъяты в качестве вещественных доказательств 32.431 долларов США и 47.390.000 сум.

 

Как сообщает Следственный департамент при МВД Республики Узбекистан, А.П. предъявлено обвинение по соответствующим статьям и избрана мера пресечения в виде "заключения под стражу”. Предварительное следствие продолжается.


Похожие статьи:
﻿
Заступившись за брата …

Заступившись за брата …

Новости Узбекистана
﻿
Маленькое ДТП стало причиной поножовщины

Маленькое ДТП стало причиной поножовщины

Новости Узбекистана
﻿
Угнанный автомобиль попал в ДТП

Угнанный автомобиль попал в ДТП

Новости Узбекистана
﻿
В Узбекистане двоих граждан Таджикистана осудили на длительные сроки за контрабанду опия

В Узбекистане двоих граждан Таджикистана осудили на длительные сроки за контрабанду опия

Новости Узбекистана
﻿
Изъяты поддельные 28 млн сумов и 2900 долларов

Изъяты поддельные 28 млн сумов и 2900 долларов

Новости Узбекистана / Проишествия
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика