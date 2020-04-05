Задержан мужчина, совершивший преступление, несмотря на карантин

В ночь с 27 марта по 28 марта 2020 года неизвестный мужчина перелез через забор автомойки, принадлежащей 43-летнему И.У. и расположенной по улице Мусаева города Андижан. Подозреваемый похитил из железного сейфа 87.500.000 сум и 36.100 долларов США и скрылся с места происшествия.

По данному факту Следственным отделом при УКД ОВД города Андижан возбуждено уголовное дело по п. "а” ч.4 ст.169 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (Кража).

Проведенными следственно-оперативными мероприятиями было установлено, что данное преступление совершил 21-летний А.П., в доме которого были обнаружены и изъяты в качестве вещественных доказательств 32.431 долларов США и 47.390.000 сум.

Как сообщает Следственный департамент при МВД Республики Узбекистан, А.П. предъявлено обвинение по соответствующим статьям и избрана мера пресечения в виде "заключения под стражу”. Предварительное следствие продолжается.