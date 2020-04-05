В Узбекистане число людей, отправленных на карантин, превысило 144 тысячи

Podrobno.uz со ссылкой на данные МВД.
На сегодняшний день 49 811 из них были отпущены из-под медицинского наблюдения на основании выводов Министерства здравоохранения.
В настоящее время 94 145 человек остаются под медицинским наблюдением. Из них 23 657 находятся в больницах, а 70 488 – дома.
Количество людей, находящихся дома в карантине:
·Андижан – 18 928
·Фергана – 10 515
·Наманган – 8 244
·Ташкент – 7 157
·Республике Каракалпакстан – 3 816
·Ташкентская область – 3 480
·Самарканд – 3 151
·Хорезм – 3 308
·Сурхандарья – 3 127
·Навои – 2 697
·Кашкадарья – 2 486
·Бухара – 1 843
·Сырдарья – 1 488
·Джизак – 248
Напомним, что в Узбекистане с 6 апреля вводится строгое ограничение на покидание жилья.