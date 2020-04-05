В Узбекистане число людей, отправленных на карантин, превысило 144 тысячи

В Узбекистане число людей, которые были помещены в карантин на 14 дней, превысило 144 тысячи, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные МВД.

На сегодняшний день 49 811 из них были отпущены из-под медицинского наблюдения на основании выводов Министерства здравоохранения.

В настоящее время 94 145 человек остаются под медицинским наблюдением. Из них 23 657 находятся в больницах, а 70 488 – дома.

Количество людей, находящихся дома в карантине:

·Андижан – 18 928

·Фергана – 10 515

·Наманган – 8 244

·Ташкент – 7 157

·Республике Каракалпакстан – 3 816

·Ташкентская область – 3 480

·Самарканд – 3 151

·Хорезм – 3 308

·Сурхандарья – 3 127

·Навои – 2 697

·Кашкадарья – 2 486

·Бухара – 1 843

·Сырдарья – 1 488

·Джизак – 248

Напомним, что в Узбекистане с 6 апреля вводится строгое ограничение на покидание жилья.