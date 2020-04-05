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  • 5 апрель 2020 10:17
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В Узбекистане на рынках и в супермаркетах вводится обязательное измерение температуры

В Узбекистане на рынках и в супермаркетах вводится обязательное измерение температурыВ Узбекистане на рынках и в крупных супермаркетах вводится обязательное измерение температуры, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на сообщение Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом.

Крупные дехканские рынки и торговые центры (супермаркеты, гипермаркеты и другие) в течение двух дней будут оснащены пирометрами и антисептическими средствами. У каждого посетителя этих объектов будет измеряться температура тела. Если она равна 37 градусам и выше, вход в эти объекты запрещается. Этим гражданам в срочном порядке рекомендуется обратиться в службу скорой медицинской помощи.

 

Кроме того, работы по дезинфекции на крупных дехканских рынках и в торговых центрах, а также в местах проведения карантинных мероприятий будут регулярно проводиться в обязательном порядке.

 

Напомним, что с 6 апреля в Ташкенте, Нукусе, а также областных центрах режим самоизоляции, введенный с 1 апреля, становится обязательным.


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