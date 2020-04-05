В Узбекистане усиливают режим самоизоляции

Сообщение специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом:

С 6 апреля в Ташкенте, Нукусе, а также областных центрах режим самоизоляции, введенный с 1 апреля, становится обязательным.

Строгое ограничение на покидание места жительства, кроме посещения в районе проживания объектов торговли при крайней необходимости (для приобретения продуктов, лекарств и медицинских изделий) либо медучреждений. Исключение составляет посещение места работы;

При передвижении по улицам, а также посещении объектов торговли и других мест требуется сохранение социальной дистанции в 2 метра;

Гражданам старше 65 лет и имеющим хронические заболевания категорически запрещено выходить из дома без крайней необходимости.

Граждане, нарушившие эти требования, могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законодательством.

С 6:00 6 апреля в Ташкенте, Нукусе и областных центрах временно ограничивается передвижение на мототранспорте (скутерах) и велосипедах.

Пользоваться ими можно только в случаях крайней необходимости — для покупки продовольствия, лекарств, медизделий, посещение врача, а также поездок на работу.

Крупные дехканские рынки и торговые центры (супермаркеты, гипермаркеты и другие) в течение двух дней будут оснащены пирометрами и антисептическими средствами.

У каждого посетителя этих объектов будет измеряться температура тела. Если она равна 37 градусам и выше, вход в эти объекты запрещается. Этим гражданам в срочном порядке рекомендуется обратиться в службу скорой медицинской помощи.

Работы по дезинфекции на крупных дехканских рынках и в торговых центрах, а также в местах проведения карантинных мероприятий будут регулярно проводиться в обязательном порядке.

Автотранспортные средства, передвигающиеся без специального разрешения, будут доставляться на штрафплощадки.