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  • 4 апрель 2020 23:46
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В Узбекистане временно прекратили прием документов на получение стикера для авто

В Узбекистане временно прекратили прием документов на получение стикера для авто

В Узбекистане 4 апреля с 18:00 временно прекратили прием документов на получение стикера для передвижения на личном автомобиле в условиях карантина, сообщает Podrobno.uz.

 

"4 апреля к 17:00 в центры госуслуг поступили 165 619 заявок, из них – выдано 23 546 разрешений по все республике, отказано 81 241, отозвано самими заявителями – 10 004. Центры госуслуг работают в круглосуточном режиме. Несмотря на это, скопился существенный остаток нерассмотренных заявок. Так, в настоящее время нашими специалистами продолжается рассмотрение 60 832 заявок", – отметили в Агентстве госуслуг.

 

Для того, чтобы качественно их сортировать и принять обоснованные решения совместно с органами ГСБДД, мы вынуждены временно приостановить прием заявок, начиная с 18:00 4 апреля, отметили в агентстве.

 

Возобновление приема заявок начнется 6 апреля с 18:00.

 

"Убедительно просим не отправлять повторно заявки, по которым приняты решения об отказе в выдаче разрешения, так как это значительно замедляет ход рассмотрения других заявок. Если вы считаете отказ необоснованным, то обращайтесь для получения разъяснений по следующим адресам: @davxizmataloqa_bot, info@davxizmat.uz, телефон доверия 1148", – отметили в агентстве.

 

Напомним, что ранее в Агентстве госуслуг рассказали о проблемах, с которыми сталкиваются при проверке документов, подаваемых на получение стикера.

 

При этом в ГУВД заявили, что водителей, сделавших себе обманом стикеры, привлекут к уголовной ответственности за подделку документов.


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