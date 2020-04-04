» » » Узбекистан может принять в 2025 году Азиатские игры среди молодежи
﻿
  • 4 апрель 2020 17:49
  • 87

Узбекистан может принять в 2025 году Азиатские игры среди молодежи

Узбекистан может принять в 2025 году Азиатские игры среди молодежи

Проект Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об организации проведения IV летних Азиатских игр среди молодежи в 2025 году в Узбекистане» размещен на портале обсуждения нормативно-правовых документов. Об этом сообщает корреспондент ИА «Дунё».

 

Согласно документу, Узбекистан в 2025 году может принять IV летние Азиатские игры среди молодежи и XXI летние Азиатские игры в 2030 году.

 

В проекте также предоставлена информация об участии в сентябре 2019 года спортивной делегации Узбекистана в 73-м заседании Исполнительного комитета Олимпийского совета Азии, встречах с президентом Олимпийского совета Азии Шейхом Ахмадом аль-Фахадом аль-Сабахом и членами Олимпийского совета Азии.

 

На встрече были обсуждены вопросы проведения в Узбекистане в 2025 году IV летних Азиатских игр среди молодежи и XXI летних Азиатских игр в 2030 году. Состоялась 10-минутная презентация по проведению в Ташкенте IV летних Азиатских игр среди молодежи.

 

Олимпийский совет Азии выразил согласие на проведение этого престижного мероприятия в Ташкенте. Было объявлено о рассмотрении этого вопроса на очередном заседании Олимпийского совета Азии в 2020-2021 годах.

 

Летние Азиатские игры среди молодежи будут проведены среди спортсменов 14-17 лет из более 40 стран минимум по девяти видам спорта. Первые игры состоялись в 2009 году в Сингапуре, затем в 2013 году – в Китае, в 2017 году – в Шри-Ланке, в 2021 году провести их планируют в Китае, а в 2025 году - в Ташкенте и Самарканде.

ИСТОЧНИК


Похожие статьи:
﻿
Узбекистан подал заявку на проведение Азиатских игр 2030 года в Ташкенте и Самарканде

Узбекистан подал заявку на проведение Азиатских игр 2030 года в Ташкенте и Самарканде

Новости Узбекистана
﻿
Делегация Олимпийского совета Азии посетит Ташкент с официальным визитом

Делегация Олимпийского совета Азии посетит Ташкент с официальным визитом

Новости Узбекистана / Спорт
﻿
Узбекистан завоевал 15 место на пляжных Азиатских играх

Узбекистан завоевал 15 место на пляжных Азиатских играх

Новости Узбекистана / Спорт
﻿
Паралимпийским призеров наградили денежными премиями и автомобилями Malibu

Паралимпийским призеров наградили денежными премиями и автомобилями Malibu

Новости Узбекистана / Спорт
﻿
Кураш включен в официальную программу 18-х Летних Азиатских Игр

Кураш включен в официальную программу 18-х Летних Азиатских Игр

Новости Узбекистана / Спорт
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика