Узбекистан может принять в 2025 году Азиатские игры среди молодежи

Проект Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об организации проведения IV летних Азиатских игр среди молодежи в 2025 году в Узбекистане» размещен на портале обсуждения нормативно-правовых документов. Об этом сообщает корреспондент ИА «Дунё».

Согласно документу, Узбекистан в 2025 году может принять IV летние Азиатские игры среди молодежи и XXI летние Азиатские игры в 2030 году.

В проекте также предоставлена информация об участии в сентябре 2019 года спортивной делегации Узбекистана в 73-м заседании Исполнительного комитета Олимпийского совета Азии, встречах с президентом Олимпийского совета Азии Шейхом Ахмадом аль-Фахадом аль-Сабахом и членами Олимпийского совета Азии.

На встрече были обсуждены вопросы проведения в Узбекистане в 2025 году IV летних Азиатских игр среди молодежи и XXI летних Азиатских игр в 2030 году. Состоялась 10-минутная презентация по проведению в Ташкенте IV летних Азиатских игр среди молодежи.

Олимпийский совет Азии выразил согласие на проведение этого престижного мероприятия в Ташкенте. Было объявлено о рассмотрении этого вопроса на очередном заседании Олимпийского совета Азии в 2020-2021 годах.

Летние Азиатские игры среди молодежи будут проведены среди спортсменов 14-17 лет из более 40 стран минимум по девяти видам спорта. Первые игры состоялись в 2009 году в Сингапуре, затем в 2013 году – в Китае, в 2017 году – в Шри-Ланке, в 2021 году провести их планируют в Китае, а в 2025 году - в Ташкенте и Самарканде.

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