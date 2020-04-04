Страшное ДТП, есть жертвы

04 апреля 2020 года 00:50 часов водитель автомобиля марки "Spark” 28-летний Ф.Ш. управляя автомобилем на 3 километре автомобильной дороги 4 П-96, пролегающей по территории села "Сарик” Мубаракского района, потерял управление и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовым автомобилем марки "Зил-150”, находившимся под управлением 24-летнего Ф.Х.

В результате столкновения автомобиль марки "Spark” загорелся, водитель Ф.Ш. и пассажиры данного автомобиля 27-летний Б.Д. и 26-летний А.М. скончались на месте происшествия.

По данному факту Следственным отделением при ОВД Мубаракского района возбуждено уголовное дело. Ведется предварительное следствие.

Уважаемые граждане, убедительно просим Вас не управлять транспортными средствами без каких-либо уважительных причин и без соответствующего разрешения.

Следственный департамент при МВД Республики Узбекистан