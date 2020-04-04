» » » Страшное ДТП, есть жертвы
﻿
  • 4 апрель 2020 14:46
  • 206

Страшное ДТП, есть жертвы

04 апреля 2020 года 00:50 часов водитель автомобиля марки "Spark” 28-летний Ф.Ш. управляя автомобилем на 3 километре автомобильной дороги 4 П-96, пролегающей по территории села "Сарик” Мубаракского района, потерял управление и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовым автомобилем марки "Зил-150”, находившимся под управлением 24-летнего Ф.Х.

 

Страшное ДТП, есть жертвы

 

В результате столкновения автомобиль марки "Spark” загорелся, водитель Ф.Ш. и пассажиры данного автомобиля 27-летний Б.Д. и 26-летний А.М. скончались на месте происшествия.

 

Страшное ДТП, есть жертвы

 

По данному факту Следственным отделением при ОВД Мубаракского района возбуждено уголовное дело. Ведется предварительное следствие.

 

Страшное ДТП, есть жертвы

 

Уважаемые граждане, убедительно просим Вас не управлять транспортными средствами без каких-либо уважительных причин и без соответствующего разрешения.

 

Следственный департамент при МВД Республики Узбекистан


Похожие статьи:
﻿
Превышение скорости привело к трагедии

Превышение скорости привело к трагедии

Новости Узбекистана
﻿
Трагическое ДТП в Сырдарьинской области, 5 человек погибло.

Трагическое ДТП в Сырдарьинской области, 5 человек погибло.

Новости Узбекистана
﻿
Угнанный автомобиль попал в ДТП

Угнанный автомобиль попал в ДТП

Новости Узбекистана
﻿
ТРИ ЧЕЛОВЕКА ПОГИБЛИ ПРИ СТОЛКНОВЕНИИ АВТОМОБИЛЯ С АВТОБУСОМ

ТРИ ЧЕЛОВЕКА ПОГИБЛИ ПРИ СТОЛКНОВЕНИИ АВТОМОБИЛЯ С АВТОБУСОМ

Новости Узбекистана
﻿
ВОДИТЕЛЬ EPICA ВРЕЗАЛСЯ В «КАМАЗ»: ЧЕТВЕРО ПОГИБШИХ

ВОДИТЕЛЬ EPICA ВРЕЗАЛСЯ В «КАМАЗ»: ЧЕТВЕРО ПОГИБШИХ

Новости Узбекистана
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика