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  • 4 апрель 2020 14:38
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В Сенате создана рабочая группа по ЕАЭС

В Сенате создана рабочая группа по ЕАЭСВ Сенате Олий Мажлиса образована специальная рабочая группа по изучению перспектив сотрудничества Узбекистана с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и воздействия такого сотрудничества на национальные интересы страны. Об этом сообщает gazeta.uz.

 

Как сообщила пресс-служба Сената, рабочая группа изучит предложения правительства и другие материалы по этому вопросу, организует их обсуждение и подготовит свое заключение.

 

Предусматривается подробный анализ опыта государств-членов ЕАЭС, возможностей по реализации крупных инвестиционных проектов, созданию территориальных кластеров, индустриальных и торговых зон, расширению межрегионального сотрудничества и практики свободного торгового режима.

 

Аналогичная группа ранее была сформирована в Законодательной палате.

 

Предложение о сотрудничестве Узбекистана с ЕАЭС в качестве государства-наблюдателя в начале марта одобрило правительство. Теперь его должны рассмотреть палаты парламента.


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