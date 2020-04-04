"Какая эта мишка?" - Министр народного образования прокомментировал ошибки в видеоуроках

Министр народного образования Шерзод Шерматов прокомментировал ошибки в видеоуроках, транслируемых по ТВ, которые стали предметом шуток в социальных сетях, сообщаетPodrobno.uz.

"Если не ошибаюсь, мы первая страна СНГ, которая смогла оперативно запустить вещание телеуроков в разрезе всех классов на трех языках с инклюзией (сурдоперевод). Стоит отметить, что в день в среднем записываются почти 100 видеоуроков. В связи с ограниченным временем в подготовке данных материалов и минимизацией участников процесса в связи с карантином, высока вероятность допущения некоторых опечаток и ошибок", – написал он в своем Телеграм-канале.

Из более 400 видео уроков, транслированных на протяжении первой недели, добавил он, пользователями в социальных сетях были отмечены примерно 4-5 ошибок в содержании.

"К сожалению, некоторые "доброжелательные" граждане стараются бурно обсуждать и чрезмерно акцентировать внимание на данные упущения и вносить свой "посильный" вклад в дискредитацию всех педагогов, зачастую в целях создания хайпа и улучшения аудитории их группы или канала", – отметил он.

Перед лицом общего невидимого врага – эпидемии коронавируса (COVID-19), считает министр, самым верным решением было бы всеобщее сплочение и оказание полной взаимной поддержки, нежели чем продолжать высмеивать тех, кто всячески старается обеспечить процесс обучения более 6 миллионов учеников страны в такое нелегкое время.

"При наличии у Вас возможности и желания действительно направить свои усилия на усовершенствование процесса трансляции видеоуроков на русском языке, приглашаем Вас принять участие в работе нашей команды в качестве редактора (фильтрация возможных ошибок перед их трансляцией в эфир). Просим направить Ваши координаты и краткое описание о том, чем именно вы можете быть полезны в данном процессе по ранее указанной форме для предложений. Мы будем благодарны любой помощи: bit.ly/onlinemaktabyordam", – подчеркнул он.

Если Вы считаете, что сможете лучше преподнести учебный материал в качестве преподавателя в сравнении с задействованными учителями, тогда, пожалуйста, запишите любой видео урок из пройденных тем и разместите ссылку в виде комментария к данному посту в Фейсбук (https://bit.ly/2Xa3kh5), и следом укажите ссылку на материал из действующей базы онлайн уроков МНО (видео уроки доступны на наших каналах, в том числе t.me/uzedu) для предоставления возможности дальнейшего сравнения уроков.

При условии, если Ваш урок будет оценен пользователями Фейсбук, лучше, чем урок, на который Вы указали, добавил министр, мы Вас пригласим для преподавания по ТВ.

"Сообщение написано на русском языке, так как со стороны русскоязычной аудитории и в русскоязычных группах больше стараются поднять этот хайп с ошибками и опечатками. Я надеюсь, мы сможем найти хороших редакторов, которые смогут ежедневно участвовать в предварительном просмотре видеоуроков в студиях Национальной телерадиокомпании несмотря на карантин, и этот хайп не позволит нам прерывать трансляцию уроков на русском языке", – заключил Шерзод Шерматов.