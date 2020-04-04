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  • 4 апрель 2020 11:53
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МИДовцы присоединяются к акции во благо

Сегодня в нашей стране осуществляется комплексная работа по ограничению распространения коронавируса нового типа COVID-19.

 

Работники сферы здравоохранения и представители многих других причастных ведомств республики принимают активное участие в борьбе с пандемией, сообщает пресс-служба МИД Республики Узбекистан.

 

МИДовцы присоединяются к акции во благо

 

В нынешней непростой ситуации все больше проявляются доброта и великодушие узбекского народа, в частности, министерства, ведомства, организации и общественные деятели выделяют средства для фонда «Меҳр-шафқат ва саломатлик».

 

В целях внесения вклада в благотворительную акцию, сотрудники Министерства иностранных дел Республики Узбекистан, подведомственных организаций МИД, а также всех дипломатических представительств нашей страны за рубежом добровольно перечислили на счёт Общественного фонда часть своей заработной платы.


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