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  • 4 апрель 2020 10:55
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Число нарушителей карантина в Узбекистане превысило 25 тысяч

Число нарушителей карантина в Узбекистане превысило 25 тысяч

В Узбекистане по данным на утро 4 апреля общее число лиц, нарушивших карантин с момента его введения, превысило 25 тысяч, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные МВД.

 

Только за прошедшие сутки в стране выявлено свыше 2,7 тысячи нарушений карантина. Главными нарушителями стали узбекистанцы в возрасте от 18 до 30 лет – 14158 нарушений, с 31 года до 50 лет – 8461, от 50 лет и выше – 2077, до 18 лет – 361.

 

Если говорить о видах нарушений, то абсолютным лидером стало отсутствие маски в общественных местах – 23775, продолжение торговой деятельности – 163, бегство из мест карантина – 341, случаи распространения недостоверной информации – 5, проведение мероприятий – 24.

 

Лидерами по числу правонарушений стали Ташкент – 4241 и Ташкентская область – 2641.

 

Общее количество нарушений, связанных с управлением автомобиля без стикера, превысило 1400, из которых 354 – за прошедшие сутки.

 

Один из самых вопиющих случаев – 3 апреля узбекистанец, проживающий в махалле "Чулкувар" Арнасайского района Джизакской области, провел торжественное мероприятие с участием 24 одноклассников своего сына в связи с его возвращением со срочной воинской службы.

 

Он привлечен к административной ответственности по статье 54 Кодекса об административной ответственности.


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