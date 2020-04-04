Алишер Усманов пообещал привезти лекарство от вируса в Узбекистан

3 апреля в ходе видеоселекторного совещания президент Шавкат Мирзиёев отметил помощь Алишера Усманова в борьбе с коронавирусом в Узбекистане.

«Многие наши соотечественники и спонсоры помогают. Отдельная благодарность Алишеру Бурхановичу. Он перевел 20 млн долларов. С первых дней он активно помогает новому Узбекистану. В эти дни он в нашей стране. Он сказал, что оплатит и привезет лекарство от коронавируса из той страны, где ее создадут. Я хочу поблагодарить его от имени нашего народа», - сказал президент.

Шавкат Мирзиёев также рассказ об узбекистанце, который дал деньги в посольство Узбекистана в России.

«Наш соотечественник из Навои дал 500 тыс. долларов наличными посольству Узбекистана в России. Ради народа. Вот какие у нас есть дети», - отметил он.

Ранее сообщалось, что российский миллиардер узбекского происхождения Алишер Усманов выделил 20 млн долларов на борьбу с коронавирусом в Узбекистане. Средства будут направлены на оснащение строящейся больницы в Зангиатинском районе Ташкентской, которая должна принять узбекистанцев с подозрением на коронавирус.

Средства были перечислены в общественный фонд «Милосердие и здоровье Узбекистана», который создан для оказания финансовой помощи правительству Узбекистана в период борьбы с коронавирусом. Кроме того, деньги были перечислены Минздраву для закупки необходимого медицинского оборудования.

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