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  • 2 апрель 2020 16:13
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Турция начала пропускать застрявшие на границе грузовики из Узбекистана

Ранее в СМИ и соцсетях распространилась информация о задержке грузовиков на грузино-турецкой границе из-за ограничения въезда в Турцию. Сейчас пропуск через границу возобновлен, сообщает пресс-служба МИД.

 

Турция начала пропускать застрявшие на границе грузовики из Узбекистана

 

В сообщении говорится, что были проведены переговоры с ответственными министерствами и ведомствами Турции и Грузии по данному вопросу.

 

Сообщается, что узбекские автоперевозчики могут въезжать на территорию Турции по истечению 14-дневного срока с даты выезда из Узбекистана.

 

Таможенное ведомство и Министерство торговли Турции подтвердили возобновление пропуска с ночи 30 марта грузовых транспортных средств Узбекистана. На сегодняшний день грузино-турецкую границу пересекло свыше 50 грузовиков.

 

Отмечается, что ситуация находится на контроле посольств Узбекистана в Анкаре и Баку, которые поддерживают связь с водителями – гражданами Узбекистана, находящимися на межгосударственной границе в ожидании истечения 14-дневного срока.

 

Напоминаем, что граждане Узбекистана, находящиеся на территории зарубежных стран, в необходимых случаях могут обратиться в оперативные штабы, созданные при посольствах и консульских учреждениях Узбекистана за рубежом.


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