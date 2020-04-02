Начиная со следующего года выпускные и вступительные экзамены будут объединены, а также можно будет сдать экзамен два раза

✅ На портале обсуждения проектов нормативно-правовых актов выставили на обсуждение проект постановления Президента Республики Узбекистан «О дальнейшем упрощении вступительных экзаменов в высшие учебные учреждения».

???? Проект постановления предусматривает с 2021/2022 учебного года объединение итоговой государственной аттестации выпускников общеобразовательных учреждений (далее — школ) Республики Узбекистан и вступительных экзаменов в высшие образовательные учреждения республики, проведение единого тестирования (далее – тестирование) по обязательным предметам и двум предметам по выбранному выпускником направлению бакалавриата.

???? Предлагается проводить тестирование в апреле – мае. Выпускники школ будут сдавать тесты по трем обязательным предметам и двум предметам, соответствующим выбранной ими специальности бакалавриата.

❕ Те, кто не примет участие в тестировании или пройдёт его неудовлетворительно, будут иметь право сдать экзамены повторно в июле-августе того же года, наряду с другими абитуриентами.

???? Министерство народного образования будет определять минимальный (удовлетворительный) показатель результатов тестирования для включения его в единую информационную базу и аттестат об общем среднем образовании, а также обеспечит включение информации о выпускниках школ в специальную программу Государственного центра тестирования ежегодно до 1 февраля и будет считаться ответственным за проведение тестирования в соответствии с установленными требованиями.

Полностью ознакомиться с проектом Постановления Президента, а также принять участие в его обсуждении можно по ссылке:

regulation.gov.uz/ru/document/16493.