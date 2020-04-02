Эльмира Баситханова заявила, что за пять дней поступило около 200 жалоб на работу волонтеров, доставляющих продукты

За последние 5 дней поступило около 200 жалоб на работу волонтеров, доставляющих продукты пожилым и малообеспеченным людям. Об этом заявила заместитель министра по поддержке махалли и семьи Эльмира Баситханова.

Как считают заявители, некоторым домам волонтеры не уделяли должного внимания, в то время, как другим помощь оказывалась в чрезмерном объеме.

Кроме того, 494 обращения касались того, не является ли доставка волонтерами благотворительной помощи пожилым людям нарушением карантинных требований, сообщила Баситханова на брифинге в штабе АИМК. Возникли вопросы, как обеспечивается их безопасность и кто контролирует качество доставляемых продуктов.

С учетом этих обстоятельств для соблюдения карантинных требований и предотвращения распространения коронавируса решено прекратить визиты волонтеров к престарелым и больным людям, пояснила замминистра.