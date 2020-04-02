Возбуждено уголовное дело за «куёв навкар» во время карантина

Прокуратура возбудила уголовное дело против жителя Ташкента за организацию предсвадебного мероприятия «куёв навкар» во время карантина.

Прокуратура Юнусабадского района Ташкента возбудила уголовное дело против мужчины, организовавшего во время карантина предсвадебное мероприятие «куёв навкар» (прием жениха и его друзей в доме невесты), сообщил начальник отдела по связям с общественностью и правовой информации Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.

28 марта в Юнусабадском районе А. Ш. нарушил требования постановления Кабинета Министров, проигнорировал предупреждение инспектора профилактики и председателя махалли и провел мероприятие «куёв навкар» с участием жениха и его друзей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 257−1 Уголовного кодекса (нарушение санитарного законодательства или правил борьбы с эпидемиями / наказывается штрафом от 50 до 100 базовых расчетных величин или лишением определенного права до 5 лет или исправительными работами до 2 лет или ограничением свободы от 1 года до 3 лет либо лишением свободы до 5 лет).

С 23 марта в Узбекистане запрещено проведение свадеб и других семейных торжеств, поминальных и погребальных обрядов с участием большого числа людей. Решение было принято на заседании Специальной республиканской комиссии в целях предотвращения распространения коронавируса COVID-19. Впоследствии данное решение было утверждено постановлением правительства.