Когда закончится карантин, сколько можно носить маску и можно ли навещать родственников, находящихся в карантине – ответы Санэпидемнадзора

Руководитель Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического надзора Нурмат Отабеков в ходе брифинга в Ташкенте ответил на один из самых волнующих узбекистанцев вопросов – когда будет закончен карантин

По его словам, вопрос об отмене карантина будет рассматриваться по истечении 14 дней после того, как был выявлен и госпитализирован последний больной с коронавирусной инфекцией

Он также рассказал, какие меры нужно соблюдать дома после выписки из больницы с коронавирусом.