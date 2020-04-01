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  • 2 апрель 2020 9:11
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Когда закончится карантин, сколько можно носить маску и можно ли навещать родственников, находящихся в карантине – ответы Санэпидемнадзора

Руководитель Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического надзора Нурмат Отабеков в ходе брифинга в Ташкенте ответил на один из самых волнующих узбекистанцев вопросов – когда будет закончен карантин

 

Когда закончится карантин, сколько можно носить маску и можно ли навещать родственников, находящихся в карантине – ответы Санэпидемнадзора

  

По его словам, вопрос об отмене карантина будет рассматриваться по истечении 14 дней после того, как был выявлен и госпитализирован последний больной с коронавирусной инфекцией

Он также рассказал, какие меры нужно соблюдать дома после выписки из больницы с коронавирусом.

 

 

"После выписки пациент должен соблюдать правила личной гигиены, то есть часто мыть руки, проветривать помещение, избегать лишних контактов с людьми, находиться под наблюдением медицинского персонала и следовать его рекомендациям", – отметил он. 

При этом, добавил Отабеков, родственники не могут посещать в больнице пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию. Эти ограничения установлены для предотвращения распространения данной болезни.

 

Для защиты от инфекции, считает Отабеков, в течение периода карантина маску следует менять каждые 3 часа.

 

Он также высказался по подводу дезинфекции, проводимой на рынках и продовольственных магазинах. Люди высказывали опасения, что эта обработка может испортить продукты питания.

 
"Работы по дезинфекции проводятся также и в продуктовых магазинах. Продукты должны быть в упаковке, чтобы они не пачкались. При проведении данной процедуры необходимо использовать плёнку, целлофан и другие средства защиты для продуктов, которые не переносят дезинфицирующий раствор", – заметил он.

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