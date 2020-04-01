Когда закончится карантин, сколько можно носить маску и можно ли навещать родственников, находящихся в карантине – ответы Санэпидемнадзора
Руководитель
Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического надзора Нурмат Отабеков
в ходе брифинга в Ташкенте ответил на один из самых волнующих узбекистанцев
вопросов – когда будет закончен карантин
По его словам,
вопрос об отмене карантина будет рассматриваться по истечении 14 дней после
того, как был выявлен и госпитализирован последний больной с коронавирусной
инфекцией
Он также
рассказал, какие меры нужно соблюдать дома после выписки из больницы с
коронавирусом.
"После
выписки пациент должен соблюдать правила личной гигиены, то есть часто мыть
руки, проветривать помещение, избегать лишних контактов с людьми, находиться
под наблюдением медицинского персонала и следовать его рекомендациям", –
отметил он.
При этом, добавил
Отабеков, родственники не могут посещать в больнице пациента с подозрением на
коронавирусную инфекцию. Эти ограничения установлены для предотвращения
распространения данной болезни.
Для защиты от
инфекции, считает Отабеков, в течение периода карантина маску следует менять
каждые 3 часа.
Он также
высказался по подводу дезинфекции, проводимой на рынках и продовольственных
магазинах. Люди высказывали опасения, что эта обработка может испортить
продукты питания.
"Работы по
дезинфекции проводятся также и в продуктовых магазинах. Продукты должны быть в
упаковке, чтобы они не пачкались. При проведении данной процедуры необходимо
использовать плёнку, целлофан и другие средства защиты для продуктов, которые
не переносят дезинфицирующий раствор", – заметил он.