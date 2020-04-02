Узбекистан отправил грузы с гуманитарной помощью в Кыргызстан и Афганистан

Груз в Афганистан планируется доставить поездом по маршруту Ангрен-Ташкент-Термез-Мазари-Шариф.

В его составе мука, рис, растительное масло, сахар, мыло, медицинская марля, комбинезоны, одноразовые респираторы N95 и медицинские перчатки, защитные очки, пирометры и детская трикотажная одежда.

Гуманитарная помощь в Кыргызстан также отправилась по железной дороге с вокзала в Кургантепинском районе Андижанской области.

Контейнерный поезд был загружен мукой, различными продуктами питания, одноразовыми защитными комбинезонами, респираторами, перчатками, защитными очками, пирометрами и тест-системами по выявлению коронавируса, сообщает Podrobno.uz.