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  • 1 апрель 2020 19:06
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В Узбекистане еще четыре пациента с коронавирусом вылечены

В Узбекистане еще четыре пациента с коронавирусом вылечены

В Узбекистане еще четыре пациента с коронавирусной инфекцией полностью вылечены. Из них один человек, приехавший ранее из Дубая (ОАЭ), другой – из Турции, а двое других граждан, были заражены из-за того, что контактировали с больными с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

 

Министр Алишер Шадманов и другие официальные лица проводили их в Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии и медицинской реабилитации.

 

Следует отметить, что в выздоровлении этих пациентов важное значение имеет то, что коллектив клиники Научно-исследовательского института вирусологии дружно и с глубоким чувством ответственности, усердно трудится над спасением жизни больных. Для этого в больнице есть все условия, она обеспечена необходимыми медикаментами, современными медицинскими технологиями, средствами защиты.

 

Еще одним заслуживающим внимания аспектом является, то что наши опытные врачи изучают и применяют мировой опыт, в частности, они руководствуются рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, практической работой таких стран, как Китай и Республика Корея, которые смогли победить коронавирусную инфекцию. Лечение каждого больного осуществляется в соответствии со стандартами.

 

Также в борьбе с коронавирусной инфекцией помогает то, что коллектив клиники установил телеобщение с рядом специалистов в области пульмонологии, кардиологии, терапии, эндокринологии. Работа в сотрудничестве с узкими специалистами позволяет консультироваться о состоянии больных, ставить точный диагноз и правильно лечить пациентов. Ряд подобных факторов приводит к улучшению состояния большинства пациентов, их ускоренному выздоровлению. Радость людей, полностью исцелившихся, безгранична. Несомненно, их улыбки, слова благодарности являются самой высокой оценкой работы трудолюбивого и самоотверженного медицинского персонала.

 

Напомним, что не только в столице, но и в регионах медицинские работники, используя все свои навыки, героически борются за выздоровление пациентов с коронавирусной инфекцией.

 

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