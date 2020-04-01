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  • 1 апрель 2020 19:02
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Газета «Даракчи плюс» временно приостанавливает свою работу

Газета «Даракчи плюс» временно приостанавливает свою работуРедакция газеты "Даракчи плюс" обратилось к своим читателям.

 

"Учитывая сложившуюся ситуацию в мире и Узбекистане в частности, наше издание вынуждено приостановить работуна время карантина" - говорится в сообщении.

 

Но читателям газеты не стоит расстраиваться, т.к. сайт газеты http://darakchi.uz продолжит свою работу.

 

"Лучшее, что можно сегодня сделать друг для друга, – оставаться дома. Берегите себя и своих близких!" - такими словами заканчивается сообщение от колектива газеты «Даракчи плюс» к своим читателям.


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